Niektoré bratislavské linky budú počas víkendu v obmedzenom režime

Bratislava 27. augusta (TASR) - Koncom týždňa čaká cestujúcich v Bratislavskom kraji obmedzená prevádzka autobusových regionálnych liniek 649 a 737. Dôvodom je konanie športového podujatia. V sobotu (28. 8.) je plánovaná tiež výluka na vlakovej linke S70 v úseku Bratislava-Nové Mesto – Podunajské Biskupice. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) Eva Vozárová.



Spoje linky 737 budú od piatka do soboty v čase od 14.00 do 22.00 h vedené v úseku Hamuliakovo, Jednota – Šamorín, aut. st. obchádzkou cez Dunajskú Lužnú. "Zastávky Hamuliakovo, Dunajská Riviéra a Šamorín, Gútorská cesta nebudú obsluhované," upozornila Vozárová.



V sobotu v čase od 13.00 do 19.00 h a v nedeľu (29. 8.) v čase od 9.00 do 15.00 h nebude linka 737 premávať do časti Mliečno, trasu ukončí na zastávke Šamorín, aut. st. V rovnakom čase budú spoje linky 649 v úseku Šamorín, aut. st. – Kvetoslavov, Neoprot obojsmerne vedené obchádzkou cez ulicu Vinohradská. Zároveň zastávka Kvetoslavov, Neoprot bude v smere do Senca obsluhovaná na nástupišti v smere do Hviezdoslavova.



Vybrané vlaky linky S70 budú v sobotu v časti trasy nahradené autobusmi. Dôvodom sú rekonštrukčné práce realizované od 9.50 do 13.30 h. V dôsledku výlukových prác budú v úseku Bratislava Nové Mesto – Podunajské Biskupice a opačne nahradené autobusovou dopravou (NAD) vlaky: Os 4318 Komárno 07:50 – Podunajské Biskupice 9:40 – Bratislava-Nové Mesto 9:49 – Bratislava hl. st. 09:57; Os 4317 Bratislava hl. st. 10:05 – Bratislava-Nové Mesto 10:13 – Podunajské Biskupice 10:22 – Komárno 12:14; Os 4320 Dunajská Streda 09:53 – Podunajské Biskupice 10:37 – Bratislava-Nové Mesto 10:46 – Bratislava hl. st. 10:54; Os 4322 Komárno 09:42 – Podunajské Biskupice 11:37 – Bratislava-Nové Mesto 11:46 – Bratislava hl. st. 11:54; Os 4321 Bratislava hl. st. 12:04 – Bratislava-Nové Mesto 12:13 – Podunajské Biskupice 12:22 – Komárno 14:14; Os 4323 Bratislava hl. st. 13:05 – Bratislava-Nové Mesto 13:13 – Podunajské Biskupice 13:22 – Dunajská Streda 14:09.



Z dôvodu rekonštrukcie zastávok na Račianskom mýte bude aj počas tohto i nasledujúceho víkendu upravená aj premávka linky 3.