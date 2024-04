Počas víkendu obnovia vozovku na D1 v úseku Bratislava - Blatné

Bratislava 26. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obnoví počas nadchádzajúceho víkendu vozovku na diaľnici D1 v úseku Bratislava - Blatné. Vodiči preto musia počítať s dopravnými obmedzeniami. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie NDS.



Práce budú diaľničiari vykonávať na etapy. Od piatka od 20.00 h do nedele (28. 4.) sa budú práce týkať ľavého jazdného pásu v smere do Bratislavy v km 20,000 - 18,750. Zároveň od soboty (27. 4.) od 13.00 h do pondelka (29. 4.) budú realizované v pravom jazdnom páse v smere do Žiliny v km 26,700 - 17,800.



"Pri prácach bude uzatvorený vnútorný a stredný jazdný pruh. Doprava bude vedená vo voľnom vonkajšom jazdnom pruhu," približuje NDS.



Na motoristov zároveň apeluje, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov, teda aby dbali aj na bezpečnosť pracovníkov NDS.