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Počas víkendu odhalili v Nitrianskom kraji šesť opitých vodičov
S takmer tromi promile alkoholu si za volant vozidla Hyundai i30 sadol v Komárne 34-ročný vodič.
Autor TASR
Nitra 8. júna (TASR) - Policajti v Nitrianskom kraji odhalili počas víkendu šesť vodičov, ktorí si sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Jedna vodička sa odmietla podrobiť testu na drogy, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky kontrolovali v obci Čierne Kľačany v okrese Zlaté Moravce vodiča vozidla Audi Q5. Ten na výzvu policajtov predložil iba doklady od vozidla, vodičský preukaz ani doklad totožnosti nepredložil. Počas vykonávania dychovej skúšky ju niekoľkokrát zmaril. Po neúspešných pokusoch policajtom uviedol, že už sa skúške podrobil, nasadol do auta a chcel z miesta odísť. Policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky a vyzvali ho podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu. Počas čakania na vyšetrenie opakovane kládol aktívny odpor. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že 58-ročný vodič bol pozitívny na alkohol a bola mu nameraná hodnota 2,10 promile.
S takmer tromi promile alkoholu si za volant vozidla Hyundai i30 sadol v Komárne 34-ročný vodič. Pri kontrole nafúkal 2,98 promile, potvrdila polícia. V obci Jacovce v okrese Topoľčany nafúkal 49-ročný vodič vozidla Renault Fluence 1,81 promile. Ďalší traja vodiči šoférovali pod vplyvom alkoholu v Nitre, Nemčiciach a Šahách.
V Topoľčanoch policajti kontrolovali 28-ročnú vodičku vozidla Volkswagen Passat. Žena sa odmietla podrobiť testu na zistenie prítomnosti omamných látok v tele.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky kontrolovali v obci Čierne Kľačany v okrese Zlaté Moravce vodiča vozidla Audi Q5. Ten na výzvu policajtov predložil iba doklady od vozidla, vodičský preukaz ani doklad totožnosti nepredložil. Počas vykonávania dychovej skúšky ju niekoľkokrát zmaril. Po neúspešných pokusoch policajtom uviedol, že už sa skúške podrobil, nasadol do auta a chcel z miesta odísť. Policajti voči nemu použili donucovacie prostriedky a vyzvali ho podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie alkoholu. Počas čakania na vyšetrenie opakovane kládol aktívny odpor. Lekárske vyšetrenie ukázalo, že 58-ročný vodič bol pozitívny na alkohol a bola mu nameraná hodnota 2,10 promile.
S takmer tromi promile alkoholu si za volant vozidla Hyundai i30 sadol v Komárne 34-ročný vodič. Pri kontrole nafúkal 2,98 promile, potvrdila polícia. V obci Jacovce v okrese Topoľčany nafúkal 49-ročný vodič vozidla Renault Fluence 1,81 promile. Ďalší traja vodiči šoférovali pod vplyvom alkoholu v Nitre, Nemčiciach a Šahách.
V Topoľčanoch policajti kontrolovali 28-ročnú vodičku vozidla Volkswagen Passat. Žena sa odmietla podrobiť testu na zistenie prítomnosti omamných látok v tele.
Všetci vodiči skončili v policajnej cele a boli obvinení z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.