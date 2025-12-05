< sekcia Regióny
Počas víkendu príde k oprave vozovky pri moste Lamač na diaľnici D2
Práce na moste nesúvisia s modernizáciou diaľnice D2, tieto činnosti sú na túto stavebnú sezónu ukončené a pokračovať budú opäť v budúcom roku.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Na diaľnici D2 v úseku mosta Lamač v Bratislave bude Národná diaľničná spoločnosť (NDS) počas víkendu opravovať vozovku pri mostnom závere. „Práce budú prebiehať len v ľavom jazdnom páse, doprava bude presmerovaná do voľného pruhu,“ oznámili z mediálnej komunikácie NDS.
Práce, ktoré sa začnú od sobotňajšieho (6. 12.) rána do pondelkového (8. 12.) obeda, súvisia s úpravou vozovky pri mostnom závere. „Sú to údržbové zásahy, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a predĺžiť životnosť mostnej konštrukcie,“ vysvetlili diaľničiari.
Upozornili zároveň, že práce na moste nesúvisia s modernizáciou diaľnice D2, tieto činnosti sú na túto stavebnú sezónu ukončené a pokračovať budú opäť v budúcom roku.
