Počas víkendu sa bude hodovať aj v Ružinove
Vstup na hody je voľný.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Počas víkendu sa bude hodovať aj v bratislavskom Ružinove. Park Andreja Hlinku tak opäť ožije hudbou a jedlom, pred Domom kultúry Ružinov budú kolotoče, vo Wetzlerovom parku sú pripravené zóny pre deti i športových nadšencov.
„Ružinovské hody sú pre nás vždy chvíľou, keď sa stretne celá ružinovská komunita. Počas dvoch dní tu nájdu svoje miesto všetky generácie - od detí po tých, ktorí si radi zaspomínajú na hity svojej mladosti,“ hovorí starosta Ružinova Martin Chren.
Súčasťou podujatia je aj nedeľná (28. 9.) omša v Kostole sv. Vincenta.
Vstup na hody je voľný.
