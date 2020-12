Počas víkendu spôsobili opití vodiči v Trnavskom kraji tri nehody

Trnava 14. decembra (TASR) – Tri dopravné nehody spôsobili od piatka (11. 12.) do nedele (13. 12.) vodiči pod vplyvom alkoholu na území Trnavského kraja. Ďalších troch opitých šoférov odhalila polícia počas dopravných kontrol. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.



"Prvá nehoda sa stala v piatok v Seredi, keď 35-ročný Seredčan narazil svojou Hondou CR-V do Škody Kamiq. Z miesta nehody začal unikať smerom k obci Šintava," uviedla hovorkyňa. Policajti opakovane vodiča vyzývali, aby zastavil. Na policajné výzvy nereagoval a auto odstavil až na parkovisku pri obchodnom dome. Tam ho policajná hliadka vyzvala, aby sa podrobil dychovej skúške či lekárskemu vyšetreniu na zistenie návykovej látky v krvi, čo muž odmietol. "V zmysle zákona mu za tento čin hrozí rovnaký trest, ako keby nafúkal viac ako jedno promile," informovala Antalová.



V obci Brestovany pri Trnave 44-ročný miestny muž narazil Citroënom Berlingo do odstaveného auta Fiat Ducato a taktiež z miesta nehody odišiel. "Zavarskí policajti ho po približne polhodine vypátrali pred jeho domom. Vodič bol agresívny a s hliadkou odmietal spolupracovať a podrobiť sa dychovej skúške. Policajti použili v súlade so zákonom donucovacie prostriedky a obmedzili ho na osobnej slobode. Po hodine a pol sa agresívny vodič upokojil a následne nafúkal ešte takmer 2,4 promile," dodala Antalová.



Víkendové nehody zavŕšila 41-ročná žena z Koplotoviec v okrese Hlohovec. "Vodička nezvládla jazdu po obci Veľké Kostoľany a Peugeotom 301 zišla vpravo mimo cesty do jarku, kde narazila do betónového mostíka. Dychová skúška bola pozitívna, v dychu mala po prepočte 2,7 promile alkoholu. Pri dopravnej nehode nebol nikto zranený a škody vo výške 1000 eur vznikli len majiteľke auta," uviedla hovorkyňa.



V sobotu (12. 12.) skalickí policajti zastavili 22-ročného muža krátko pred 3.00 h pri čerpacej stanici medzi Vrádišťom a Skalicou. Pri dychovej skúške mu namerali bezmála 1,5 promile. V Šamoríne policajná hliadka kontrolovala 49-ročného Bratislavčana, ktorý večer nafúkal takmer 2 promile. O necelú hodinu neskôr senickí policajti namerali alkohol aj 54-ročnému miestnemu mužovi, ktorý jazdil na aute s 1,38 promile. "Všetci vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a za tento skutok im hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok," uzavrela policajná hovorkyňa.