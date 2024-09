Počas víkendu treba v tuneli Sitina počítať s obmedzeniami

Bratislava 13. septembra (TASR) - V tuneli Sitina v Bratislave treba počas víkendu počítať s dopravnými obmedzeniami. Súvisia s plánovanými servisnými prácami. Bratislavská krajská polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Dopravné obmedzenia začnú platiť v piatok o 22.00 h a potrvajú do soboty (14. 9.) do 10.00 h v smere do Českej republiky. Následne treba s nimi počítať od soboty 22.00 h do nedele (15. 9.) 10.00 h v smere do Maďarska.