Počas víkendu uzavrú pre púť na Skalku cestu II/507 pri Trenčíne

Trenčín 19. júla (TASR) - Polícia upozorňuje motoristov na úplnú uzáveru cesty II/507 v Trenčíne. Cesta bude uzatvorená od soboty (20. 7.) od 17.00 h do nedele (21. 7.) asi do 1.00 h. Dôvodom je púť na Skalku. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Úplne uzatvorená bude cesta II/507 v Trenčíne od križovatky cesty II/507 a III/1881 Vlárska - Istebnícka a cesta II/507 od križovatky s cestou III/1882 v Skalke nad Váhom smer Dolná Súča. Obchádzka bude možná po trase Trenčín - Hrabovka - Skalka nad Váhom a bude vyznačená prenosným dopravným značením.



"V nedeľu v čase od 7.00 do 15.00 h bude taktiež cesta II/507 od Skalky nad Váhom po Zamarovce úplne uzavretá. Obchádzková trasa vyznačená prenosným dopravným značením bude po trase Trenčín - Hrabovka - Skalka nad Váhom," doplnila polícia.