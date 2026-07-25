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Počas víkendu v Pribyline majstri v skanzene ukážu tajomstvá remesiel

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Na archívnej snímke areál Múzea liptovskej dediny v Pribyline. Foto: EASYFOTO TASR - Miroslava Mlynárová

Súčasťou letnej sezóny v skanzene sú aj jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice.

Autor TASR
Pribylina 25. júla (TASR) - Počas remeselného víkendu v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline majstri ukážu tajomstvá tradičných remesiel z Liptova. Návštevníci si budú môcť vyskúšať niektoré z techník a možno si domov odnesú svoj prvý remeselný výrobok. TASR o tom informovala marketingová manažérka múzea Slávka Križková.

Návštevníci budú môcť sledovať prácu skúsených majstrov, spoznať tradičné výrobné postupy a dozvedieť sa zaujímavosti o remeslách, ktoré boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každodenného života na Liptove,“ priblížil Radovan Sýkora, zodpovedný za tvorbu programov Liptovského múzea.

Počas letných víkendov múzeum predstaví tradičné remeslá charakteristické pre región, akými sú modrotlač, drotárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, košikárstvo, spracovanie ovčej vlny či paličkárstvo. „Dlhé letné dni lákajú na pokojné prechádzky historickou dedinou. Počas júla a augusta bude Múzeum liptovskej dediny otvorené každú sobotu a nedeľu od 9.00 do 20.00 h. Návštevníci si tak budú môcť vychutnať jedinečnú podvečernú atmosféru skanzenu,“ podotkla Križková.

Súčasťou letnej sezóny v skanzene sú aj jazdy historickým vláčikom Považskej lesnej železnice. Úzkorozchodný vláčik prevezie návštevníkov po originálnych koľajniciach, na ktorých sa vo svojej dobe prevážalo drevo a cestujúci na ceste z Liptovského Hrádku do dolín Čierneho Váhu a späť.
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