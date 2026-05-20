Počas výstavby cyklotrás dôjde v Skalici k dopravným obmedzeniam
Po ukončení prác bude v dotknutých úsekoch zavedené aj nové trvalé dopravné značenie, ktoré neumožní zastavenie ani státie vozidiel.
Autor TASR
Skalica 20. mája (TASR) - V Skalici sa v stredu začali práce na výstavbe cyklotrás na uliciach Pplk. Pľjušťa a Dušana Jurkoviča, kde budú na dvoch cestách platiť dopravné obmedzenia. Projekt počíta so zriadením ochranných cyklistických pruhov, ktoré vzniknú frézovaním a následným asfaltovaním vozovky. Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.
„Od 20. mája bude prebiehať asfaltovanie ochranného cyklistického pruhu, pričom počas stavebných prác budú platiť výrazné obmedzenia na týchto dvoch miestnych cestách. Dopravná situácia bude vyznačená dočasným dopravným značením,“ ozrejmila.
Po ukončení prác bude v dotknutých úsekoch zavedené aj nové trvalé dopravné značenie, ktoré neumožní zastavenie ani státie vozidiel. Mesto žiada vodičov o zvýšenú opatrnosť, rešpektovanie dopravného značenia a trpezlivosť počas realizácie stavebných prác.
