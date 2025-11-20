< sekcia Regióny
Počas zimnej údržby je v Martine k dispozícii nonstop infolinka
Obyvatelia môžu nahlasovať problémy okamžite a bez obmedzenia času.
Autor TASR
Martin 20. novembra (TASR) - Zimná údržba martinských komunikácií je v zmysle naplánovaného harmonogramu spustená od 15. novembra. Martinčania majú k dispozícii nonstop infolinku a vďaka ich podnetom dokáže mesto reagovať na sneh či poľadovicu bez zbytočného odkladu. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
„Obyvatelia môžu nahlasovať problémy okamžite a bez obmedzenia času na infolinke 042/421 1333, kde je k dispozícii službukonajúci dispečer, ktorý koordinuje zásahy v teréne a eviduje všetky hlásenia,“ uviedla Jenigár.
Podľa primátora Jána Danka je ambíciou radnice, aby sa zima v Martine niesla v duchu bezpečného pohybu a rýchlych reakcií. „Preto kladieme dôraz na dobrú koordináciu, jasné priority a otvorenú komunikáciu s obyvateľmi. Každý podnet, ktorý príde na infolinku, nám pomáha robiť zimnú údržbu ešte efektívnejšie,“ poznamenal Danko.
Kľúčovým prvkom zimnej údržby je opäť rozdelenie komunikácií do štyroch kategórií. „V prvej sú zaradené najdôležitejšie cesty vrátane trás mestskej hromadnej dopravy, prístupov k nemocniciam či rizikových úsekov so zvýšeným výskytom poľadovice. Tieto komunikácie musia byť zjazdné do šiestich hodín od skončenia nepriaznivej situácie,“ doplnila martinská hovorkyňa.
„Obyvatelia môžu nahlasovať problémy okamžite a bez obmedzenia času na infolinke 042/421 1333, kde je k dispozícii službukonajúci dispečer, ktorý koordinuje zásahy v teréne a eviduje všetky hlásenia,“ uviedla Jenigár.
Podľa primátora Jána Danka je ambíciou radnice, aby sa zima v Martine niesla v duchu bezpečného pohybu a rýchlych reakcií. „Preto kladieme dôraz na dobrú koordináciu, jasné priority a otvorenú komunikáciu s obyvateľmi. Každý podnet, ktorý príde na infolinku, nám pomáha robiť zimnú údržbu ešte efektívnejšie,“ poznamenal Danko.
Kľúčovým prvkom zimnej údržby je opäť rozdelenie komunikácií do štyroch kategórií. „V prvej sú zaradené najdôležitejšie cesty vrátane trás mestskej hromadnej dopravy, prístupov k nemocniciam či rizikových úsekov so zvýšeným výskytom poľadovice. Tieto komunikácie musia byť zjazdné do šiestich hodín od skončenia nepriaznivej situácie,“ doplnila martinská hovorkyňa.