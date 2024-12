Počas zimných prázdnin si môžu ľudia v Trenčíne i zakorčuľovať

Ilustračné foto. Foto: TASR - Ján Krošlák

Verejné korčuľovanie bude na zimnom štadióne zdarma v nedeľu (29. 12.) od 15.30 do 17.00 h, vo štvrtok (2. 1.) od 17.45 do 19.15 h a v sobotu (4. 1.) od 16.45 do 18.30 h.