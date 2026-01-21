< sekcia Regióny
Počas zimy funguje vo Zvolene pre ľudí bez domova útulok
Samospráva spolupracuje aj s organizáciami, ktoré poskytujú ľuďom bez domova služby.
Autor TASR
Zvolen 21. januára (TASR) - Vo Zvolene počas zimy funguje pre ľudí bez domova útulok Nádej na Stráži s kapacitou 22 miest. Počas mrazov poskytuje samospráva aj možnosť prečkať noc v zariadení označovanom ako ohrevňa. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Dodal, že Zvolen svoju nocľaháreň nemá, je však zriaďovateľom útulku. „Pri ňom sa nachádza priestor, ktorý v prípade poklesu teplôt pod nulu sprístupňujeme ako krízové riešenie,“ objasnil. Na útulok dalo mesto v roku 2024 sumu 175.635 eur. Ohrevňa ho ročne vyjde na približne 2200 eur.
V komunitnom centre na Unionke je celoročne k dispozícii stredisko osobnej hygieny. Poskytuje aj sociálne poradenstvo, asistenciu pri vybavovaní úradných záležitostí a umiestnení v zariadení sociálnych služieb i oblečenie. Počet ľudí bez domova sa podľa mesta mení, odhadom ich je 60 až 80. Najčastejšie sa zdržiavajú v okrajových častiach mesta ako Unionka, Stráž, v záhradkárskych oblastiach, pri rieke Hron i na Rákoši.
Samospráva spolupracuje aj s organizáciami, ktoré poskytujú ľuďom bez domova služby. Pomáha Charita svätej Alžbety, mesto Zvolen jej poskytuje dotáciu vo výške 15.000 eur ročne. Využívajú ju napríklad na obstaranie materiálov na zabezpečenie stravovania ľudí bez domova. Kupujú tiež jednorazové rukavice, zástery, prípadne ďalší materiál. Taktiež je možné použiť ju na hygienické potreby a dezinfekčné prostriedky.
Ďalšou organizáciou je občianske združenie s názvom Srdce na dlani pod Pustým hradom. Mesto s ním spolupracuje pre materiálnu pomoc ľuďom bez domova, týka sa to najmä oblečenia. Nie každý, komu hrozí strata bývania, sa podľa Svatušku obráti na mesto. „Mnohí svoju situáciu riešia sami. Je aj mnoho ľudí bez domova, ktorí nemajú záujem podieľať sa na riešení svojej životnej situácie,“ podotkol Svatuška.
Doplnil, že komukoľvek, kto sa obráti na mesto, zamestnankyne z odboru sociálnych vecí poskytnú pomoc. Je to však v rámci reálnych možností dočasného ubytovania. Môže to byť v zariadeniach sociálnych služieb, v prípade voľnej kapacity napríklad v útulku, ktorý prevádzkuje mesto, prípadne aj v ďalších mestách a obciach.
