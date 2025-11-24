Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počasie komplikuje prejazd cez Sorošku

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc

Autor TASR
Rožňava 24. novembra (TASR) - Počasie aktuálne komplikuje prejazd cez horský priechod Soroška. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby na ceste I/16 v úseku Jablonov nad Turňou - Lipovník jazdili mimoriadne opatrne a rešpektovali pokyny policajtov.

„V úseku je husté sneženie a na vozovke je súvislá vrstva snehu. Nákladné vozidlá majú problém s prejazdom a dochádza k ich šmýkaniu v stúpaní na Sorošku,“ uvádza s tým, že Slovenská správa ciest bola vyrozumená a na miesto boli vyslané dve vozidlá na údržbu.
