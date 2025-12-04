< sekcia Regióny
Počasie na Donovaloch dovolilo spustiť vleky už počas víkendu
V aktuálnej sezóne ponúkne stredisko návštevníkom viacero atrakcií.
Autor TASR
Donovaly 4. decembra (TASR) - Počasie na Donovaloch dovolilo spustiť vleky v lyžiarskom stredisku Park Snow pre prvých lyžiarov už počas uplynulého víkendu. Stredisko využilo nielen prírodný sneh, ale pomohlo si aj zasnežovaním. Postupne budú pripravené a otvorené všetky zjazdovky. TASR o tom za stredisko informovala Ľubica Turčanová.
„Tento rok nám prišla príroda na pomoc skôr, čo nás teší. Aj preto sme mohli už počas uplynulého víkendu privítať na svahoch prvých lyžiarov,“ uviedol riaditeľ strediska Branislav Veľký. Možnosť zalyžovať si či zísť svah na snowboarde využili najmä rodiny s deťmi.
V aktuálnej sezóne ponúkne stredisko návštevníkom viacero atrakcií. Prvou v mesiaci december bude Mikulášska lyžovačka, kedy budú mať v dňoch 5. až 7. decembra deti do 13 rokov možnosť v sprievode jedného dospelého lyžovať zadarmo.
V stredisku je novinkou najväčšia hojdačka na Slovensku vysoká 14 metrov, pre deti pribudol zväčšený H-Ski Park a bezplatné klzisko priamo pri parkovisku na Záhradišti. „Fanúšikovia menčestru a východu slnka na zjazdovkách si určite užijú fresh track na Novej Holi. Na svoje si prídu aj snowboardisti a priaznivci freestyle v Riders Parku na Záhradišti,“ avizuje stredisko s tým, že návštevníci sa môžu tešiť aj na freestylové súťaže a akcie.
Pre športové kluby a aktívnych lyžiarov budú k dispozícii dve trvalé tréningové zjazdovky na Novej Holi a v Riders Parku, ktoré sú pripravené na celosezónne využívanie. Ani počas tejto sezóny nebudú v stredisku chýbať lyžiarske kurzy a večerné lyžovanie, ktoré bude do Vianoc každý piatok a sobotu od 16.00 do 20.00 h a počas hlavnej lyžiarskej sezóny každý deň v rovnakom čase.
