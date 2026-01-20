< sekcia Regióny
Počasie neumožnilo vytvoriť ľadovú plochu pred kúpaliskom v Štúrove
Ľad vytvorený v noci začal v priebehu dňa pôsobením slnečných lúčov príliš mäknúť a roztápať sa.
Autor TASR
Štúrovo 20. januára (TASR) - Parkovisko pred termálnym kúpaliskom Vadaš v Štúrove sa nepodarilo zmeniť na klzisko. Ľadová plocha na korčuľovanie mala byť k dispozícii záujemcom od utorka. Podľa primátora Štúrova Eugena Szabóa však vývoj počasia zámeru mesta neprial.
„Po dvojdňovom intenzívnom úsilí s naplnením ohradeného priestoru vodou musíme konštatovať, že teplota nebola dostatočne nízka na to, aby sa vytvoril ľad potrebnej hrúbky,“ povedal primátor. Ľad vytvorený v noci začal v priebehu dňa pôsobením slnečných lúčov príliš mäknúť a roztápať sa.
„Po dvojdňovom intenzívnom úsilí s naplnením ohradeného priestoru vodou musíme konštatovať, že teplota nebola dostatočne nízka na to, aby sa vytvoril ľad potrebnej hrúbky,“ povedal primátor. Ľad vytvorený v noci začal v priebehu dňa pôsobením slnečných lúčov príliš mäknúť a roztápať sa.