< sekcia Regióny
Počasie spôsobilo na východe výpadky elektriny
Pre východ Slovenska naďalej platia výstrahy meteorológov 1. a 2. stupňa.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 22. novembra (TASR) - Nepriaznivé počasie so silným snežením a vetrom spôsobilo od piatka (21. 11.) na východe Slovenska výpadky v distribúcii elektriny na viacerých miestach. Východoslovenská distribučná (VSD) v sobotu dopoludnia evidovala prerušenie distribúcie elektriny do približne 7800 odberných miest. TASR o tom informovala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová.
„Najviac zasiahnuté sú aktuálne obce a ich časti - Smolník, Markušovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Nálepkovo, Okrúhle, Sulín, Jaklovce, Dobrá, Matejovce nad Hornádom, Úhorná, Vyšná Sitnica, Margecany, Čabalovce, Remeniny, Nižný Tvarožec, Brusnica, Henclová, Ruská Poruba, Hrišovce, Jasenovce a Palota,“ uviedla hovorkyňa.
Pre východ Slovenska naďalej platia výstrahy meteorológov 1. a 2. stupňa. Pracovné tímy VSD vrátane pohotovostných posíl sú podľa VSD stále v teréne spolu so všetkou dostupnou technikou. „V koordinácii s dispečingom vymedzujú a odstraňujú poruchy tak, aby obyvatelia boli opäť čo najskôr zásobení elektrinou. Miestami však musia bojovať s množstvom popadaných stromov na elektrické vedenia a ďalšie elektroenergetické zariadenia, čo predlžuje čas potrebný na odstraňovania porúch,“ skonštatovala Forbergerová.
Príčinou výpadkov je podľa spoločnosti najmä ťažký mokrý sneh na stromoch a porastoch, ktoré sa pod jeho váhou lámu a ktoré vietor rozmetáva aj na elektrické vedenia. „Sú poškodené vodiče, konzoly, podperné izolátory. Stromy strhli aj samotné podperné body (stĺpy), spôsobili skrat na elektroenergetickom zariadení, boli tiež pretavené VN poistky,“ priblížila hovorkyňa.
VSD zaznamenala do soboty 9.00 h poruchy na elektroenergetických zariadeniach na vysokom aj nízkom napätí. Aktuálne eviduje takmer 100 porúch spolu na oboch úrovniach, pričom zariadenia na veľmi vysokom napätí sú doteraz bez poruchy.
'
„Najviac zasiahnuté sú aktuálne obce a ich časti - Smolník, Markušovce, Veľký Folkmar, Kojšov, Nálepkovo, Okrúhle, Sulín, Jaklovce, Dobrá, Matejovce nad Hornádom, Úhorná, Vyšná Sitnica, Margecany, Čabalovce, Remeniny, Nižný Tvarožec, Brusnica, Henclová, Ruská Poruba, Hrišovce, Jasenovce a Palota,“ uviedla hovorkyňa.
Pre východ Slovenska naďalej platia výstrahy meteorológov 1. a 2. stupňa. Pracovné tímy VSD vrátane pohotovostných posíl sú podľa VSD stále v teréne spolu so všetkou dostupnou technikou. „V koordinácii s dispečingom vymedzujú a odstraňujú poruchy tak, aby obyvatelia boli opäť čo najskôr zásobení elektrinou. Miestami však musia bojovať s množstvom popadaných stromov na elektrické vedenia a ďalšie elektroenergetické zariadenia, čo predlžuje čas potrebný na odstraňovania porúch,“ skonštatovala Forbergerová.
Príčinou výpadkov je podľa spoločnosti najmä ťažký mokrý sneh na stromoch a porastoch, ktoré sa pod jeho váhou lámu a ktoré vietor rozmetáva aj na elektrické vedenia. „Sú poškodené vodiče, konzoly, podperné izolátory. Stromy strhli aj samotné podperné body (stĺpy), spôsobili skrat na elektroenergetickom zariadení, boli tiež pretavené VN poistky,“ priblížila hovorkyňa.
VSD zaznamenala do soboty 9.00 h poruchy na elektroenergetických zariadeniach na vysokom aj nízkom napätí. Aktuálne eviduje takmer 100 porúch spolu na oboch úrovniach, pričom zariadenia na veľmi vysokom napätí sú doteraz bez poruchy.
'