Počasie v Poprade preverilo pripravenosť mestských cestárov
Momentálne prebiehajú práce súvisiace s dočisťovaním chodníkov.
Autor TASR
Poprad 9. januára (TASR) - V uplynulých dňoch prišla pravá zima v podobe bohatej snehovej nádielky i nízkych teplôt aj do najväčšieho mesta pod Tatrami - Popradu. Počasie tak v plnej miere preverilo pripravenosť Správy mestských komunikácií (SpMK) Poprad. Jej riaditeľ Michal Novák informoval, že momentálne prebiehajú práce súvisiace s dočisťovaním chodníkov.
„Cesty sú dôkladne očistené a väčšina z nich už je v suchom stave. Aktuálne sa dočisťujú autobusové zálivy pre mestskú hromadnú dopravu. Chodníky, ktoré sú hlavnými spojnicami zo sídlisk smerom k mestu, v maximálnej miere rozširujeme, aby pri ďalších snehových zrážkach bola umožnená ich kvalitná údržba. V nočných hodinách vyvážame sneh hlavne z obchádzkových trás, aby bola zabezpečená ich plynulá prevádzka. Zároveň prebieha dočisťovanie parkovísk v správe mesta,“ priblížil Novák.
Pracovné nasadenie zamestnancov SpMK je podľa neho v týchto dňoch enormné. Nejde totiž len o samotné odhŕňanie snehu. „Samozrejmosťou je doplňovanie skladových zásob posypového materiálu potrebného pre zimnú údržbu vrátane údržby techniky, ktorá si vyžaduje mimoriadnu starostlivosť, keďže tieto stroje pracujú v sťažených podmienkach,“ dodal Novák.
Popradská SpMK za ostatné dva roky prešla a naďalej prechádza modernizáciou a obnovou strojového parku. Momentálne disponuje dvadsiatimi kusmi rôznej techniky - od veľkých posypových áut cez veľké i menšie traktory až po menšie sypače, teda multikáry, ktoré dokážu obsiahnuť až 65 percent územia. K dispozícii je aj špeciálna technika určená do stiesnených priestorov časti chodníkov. Čo sa týka samotného personálu, SpMK má k dispozícii 23 šoférov a štyroch dispečerov, ktorí pracujú nepretržite v troch zmenách, ak si to poveternostná situácia vyžaduje tak, ako to bolo v ostatných dňoch.
