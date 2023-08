Počet áut prechádzajúcich cez Dargov stúpa, OZ žiada výstavbu diaľnice

Dargov 30. augusta (TASR) - Počet áut prechádzajúcich obcou Dargov v okrese Trebišov stúpa. Denne ňou prejde takmer 20.500 motorových vozidiel. Vyplýva to z výsledkov merania hustoty dopravy, ktoré na tlačovej konferencii prezentoval predseda občianskeho združenia (OZ) Diaľnica na Zemplín Peter Báthory. OZ sa naďalej snaží presadzovať výstavbu diaľničného úseku na východnom Slovensku. Do septembrových parlamentných volieb chce osloviť všetky politické strany, aby sa k nej prihlásili.



Manuálne sčítanie realizovali tretí rok po sebe počas druhého a tretieho augustového piatka. "Tento rok prešlo cez Dargov denne v priemere 20.468 vozidiel. Nárast oproti minulému roku je takmer o 600. Normy pre cesty I. triedy, ktoré sú na úrovni od 5000 do 13.000, prekračujeme niekoľkonásobne. Od 14.00 do 18.00 h je tu taká intenzita dopravy, že vozidlá v priemere prechádzajú každé dve až štvrť sekundy," spresnil.



Za neúnosnú považuje situáciu aj starosta obce Ján Kiš. Podľa neho premávka tiež ohrozuje bezpečnosť školopovinných detí, ktoré musia prejsť cez cestu, aby sa dostali k autobusovej zastávke. "Musia ich vodiť rodičia," povedal. Dodal, že premávka ohrozuje aj starších ľudí, ktorí cez hlavnú cestu prechádzajú do obchodu či do kostola. "Je problém vyjsť z dvora autom na hlavnú cestu. Niekedy musí človek čakať desať až 15 minút," dodal.







"Za tri roky nemáme dokončenú ani štúdiu realizovateľnosti a ja by som preto vyzval všetkých politikov, aby okamžite povedali ľuďom na Zemplíne, ako plánujú po voľbách pokračovať s prípravou výstavby a následnou výstavbou diaľnice D1 na Zemplín," povedal Báthory.



Pripomenul, že Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila súťaž na vypracovanie zámeru EIA stavby diaľnice D1 Bidovce – štátna hranica Slovensko/Ukrajina. "Environmentálny zámer ešte nie je vysúťažený. Verím, že to bude čím skôr a plynulo by sa tak po odovzdaní štúdie realizovateľnosti mohlo pokračovať," doplnil.