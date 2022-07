Počet cestujúcich MHD od zavedenia bezplatnej prepravy stúpol

Vranov nad Topľou 24. júla (TASR) - Za prvý polrok od spustenia bezplatného cestovania mestskou hromadnou dopravou (MHD) vo Vranove nad Topľou stúpol počet cestujúcich v porovnaní s minulými rokmi o 15.000, čo predstavuje približne 17 percent. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke.



Od januára bolo na oboch linkách MHD prepravených dokopy približne 89.700 cestujúcich, pričom za rovnaké obdobie uplynulých rokov to bolo 74.500 ľudí. "Vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu v uplynulých rokoch sme na porovnanie počtu prepravených cestujúcich v mesiacoch január a február využili údaje z roka 2020 a na ostatné mesiace údaje z roka 2019," povedala hovorkyňa radnice Eva Fedorňáková. Vedenie mesta zároveň pripomenulo, že začiatok tohto roka bol ešte poznamenaný pandémiou a zároveň menšou migráciou občanov.



Podľa zistení mesta dopravu zdarma najviac oceňujú starší občania, občania, ktorí ňou pravidelne cestujú do a z práce, žiaci a študenti škôl a pozitívne ohlasy evidujú aj od obyvateľov okolitých obcí.



"Našou predstavou je túto dopravu riešiť komplexne. Dôkazom toho je aj príprava novej železničnej zastávky na Juhu, kde by malo pribudnúť záchytné parkovisko a určite aj nová autobusová zastávka," povedal primátor Ján Ragan.



Čo sa týka vytvárania ďalších nových autobusových zastávok či zmeny grafikonu, podľa jeho slov sú pripravení aj na túto úpravu. "To bude téma až na ďalší rok, na ďalší rozpočet, pretože v poslednom období sme zaznamenali pomerne veľký nárast cien pohonných látok. Naša predstava je, že chceme pokračovať v tejto doprave, no musíme rokovať s dopravcom zabezpečujúcim túto dopravu," dodal.



Cestovanie MHD v meste Vranov nad Topľou je bezplatné od 1. januára tohto roka. Samospráva od služby, na Slovensku ojedinelej, očakáva zníženie hustoty cestnej premávky, a tým i zlepšenie environmentálnych aspektov života v meste.