Počet chorých na chrípku v Trenčianskom kraji narástol
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2706 ochorení na 100.000 obyvateľov
Autor TASR
Trenčín 15. decembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3713 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 16,07 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.
Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2706 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1140 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Ilavskom okrese.
Z celkového počtu ochorení bolo 254 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť v TSK o 43,91 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
