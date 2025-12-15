Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet chorých na chrípku v Trenčianskom kraji narástol

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2706 ochorení na 100.000 obyvateľov

Trenčín 15. decembra (TASR) - Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili minulý týždeň 3713 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chorobnosť na ARO o 16,07 percenta. Informovala o tom trenčianska regionálna hygienička Ľudmila Bučková.

Najvyššia chorobnosť na ARO bola v TSK v okrese Nové Mesto nad Váhom, kde dosiahla úroveň 2706 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť - 1140 ochorení na 100.000 obyvateľov, bola v Ilavskom okrese.

Z celkového počtu ochorení bolo 254 ochorení na chrípku a chrípke podobné ochorenia. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla chrípková chorobnosť v TSK o 43,91 percenta. Pre chrípku nemuseli prerušiť vyučovanie v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.
