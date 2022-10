Počet chrípkových ochorení vzrástol v TTSK počas týždňa o štvrtinu

Trnava 10. októbra (TASR) - O 25 percent vzrástol v priebehu týždňa od 3. do 9. októbra v Trnavskom kraji počet prípadov chrípky a jej podobných ochorení v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Celkovo bolo zaznamenaných 6278 akútnych respiračných ochorení (ARO) spolu s ochorením COVID-19, z toho chrípke podobných ochorení bolo 1320. Informoval o tom riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Tomáš Hauko.



U ARO bol nárast v priebehu týždňa iba o 1,45 percenta, išlo o 2335 chorých na 100.000 obyvateľov. V prípade chrípky to bolo 491 na 100.000 obyvateľov. "Z hľadiska vekovej distribúcie bola najvyššia chorobnosť na ARO vo vekovej skupine detí do päť rokov, najvyšší vzostup chorobnosti pozorujeme vo vekovej skupine 6 až 14-ročných," konštatoval.



Z hľadiska stupňa intenzity výskytu je chrípka v Trnavskom kraji na úrovni lokálnych epidémií. Z dôvodu vyššieho počtu chorých boli uzatvorené štyri materské školy.