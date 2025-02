Počet členov mestského zastupiteľstva v R. Sobote sa zníži na 17

Rimavská Sobota 26. februára (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Rimavskej Sobote bude mať v nasledujúcom volebnom období o štyroch členov menej. Počet mestských poslancov sa od roku 2026 zníži zo súčasných 21 na 17. Na utorňajšom (25. 2.) zasadnutí zastupiteľstva o tom rozhodli poslanci mesta.



Zmenu počtu členov MsZ navrhla samospráva z dôvodu znižujúceho sa počtu obyvateľov i pre nepriaznivú ekonomickú situáciu mesta. Podľa zákona o obecnom zriadení môžu mať mestá od 20.001 do 50.000 obyvateľov 15 až 25 mestských poslancov. K 31. decembru 2024 mala Rimavská Sobota 21.143 obyvateľov, čo je o približne 600 menej ako pred komunálnymi voľbami v roku 2022. Podľa radnice by trendu mal zodpovedať aj počet členov MsZ. "Zníženie počtu poslancov sa odzrkadlí aj v rozpočte mesta. Na odmeny pre poslancov v roku 2024 bolo potrebných 123.411,80 eura," priblížila samospráva.



O budúcom počte členov MsZ diskutovali rimavskosobotskí mestskí poslanci niekoľko desiatok minút. Poslanec Roman Vaľo skonštatoval, že do nadchádzajúcich komunálnych volieb ostáva ešte veľa času a téma by si vyžadovala širšiu diskusiu. Navrhol i stiahnutie bodu z rokovania, čo však MsZ neschválilo.



MsZ v Rimavskej Sobote nakoniec zníženie počtu mestských poslancov schválilo. Vo volebnom období 2026 až 2030 tak bude mať Rimavská Sobota 17 mestských poslancov. V štyroch z piatich volebných obvodov sa počet zvolených zástupcov zníži o jedného poslanca, zmena sa nedotkne volebného obvodu číslo päť zahŕňajúceho Kurinec, Dúžavskú cestu, Mojín či Včelinec.



Rimavská Sobota mala pred rokom 2010 až 25 mestských poslancov, v rokoch 2010 až 2014 a 2014 až 2018 sa ich počet znížil na 19. V roku 2018 sa poslanecký zbor opäť rozšíril, a to na 21. O znížení počtu členov MsZ rokovali rimavskosobotskí poslanci aj pred komunálnymi voľbami v roku 2022, návrh vtedy zastupiteľstvo neschválilo.