< sekcia Regióny
Počet darcov krvi v Michalovciach stúpol
Za rok 2025 v nemocnici zaznamenali 3528 odberov krvi.
Autor TASR
Michalovce 17. marca (TASR) - Počet darcov krvi v Nemocnici Penta Hospitals Michalovce medziročne stúpol o 14 percent. Darcovia v minulom roku darovali približne 1600 litrov krvi. Ako TASR informovala PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová, vlani darcovia absolvovali 664 odberov plazmy a spoločne darovali takmer 400 litrov plazmy, ktorá sa využíva na výrobu dôležitých liekov pre rôzne diagnózy.
Za rok 2025 v nemocnici zaznamenali 3528 odberov krvi. Počet prvodarcov dosiahol 458. „Veľmi si vážime každého človeka, ktorý sa rozhodne darovať krv alebo krvnú plazmu a pomôcť tak pacientom, ktorí to nevyhnutne potrebujú. Teší nás, že počet darcov postupne rastie a že sa k nám mnohí pravidelne vracajú,“ uviedla primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Ingrid Mrázová.
Súčasťou systému darcovstva sú aj mobilné odbery krvi. Zdravotnícky tím počas nich prichádza špeciálne upraveným vozidlom priamo do firiem, inštitúcií či podnikov. V minulom roku nemocnica zrealizovala 16 takýchto výjazdov.
Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti po úrazoch a autonehodách, počas alebo po operáciách, onkologickí či dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch, ako aj ľudia s chronickými ochoreniami. Zdravotníci zároveň upozorňujú, že napriek rastúcemu počtu darcov nie sú zásoby krvi nikdy dostatočné a najmä v letnom období bývajú často nedostatkové.
