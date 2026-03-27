Počet darcov krvi v nemocnici v Topoľčanoch sa medziročne zvýšil
V roku 2024 v nemocnici zrealizovali modernizáciu priestorov darcovského centra s cieľom zvýšiť štandard poskytovaných služieb a vytvoriť dôstojné a komfortné zázemie pre darcov krvi.
Autor TASR
Topoľčany 27. marca (TASR) - Počet darcov krvi v nemocnici Penta Hospitals Topoľčany medziročne stúpol o 24 percent. Za rok 2025 v nemocnici zaznamenali 2422 odberov krvi. Darcovia dokopy darovali 1089 litrov krvi, čo umožnilo zabezpečiť dostatok transfúzií pre pacientov, ktorí ich potrebujú, informoval Dušan Remeň, primár hematologicko-transfúziologického oddelenia topoľčianskej nemocnice.
Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti, u ktorých dôjde k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode alebo pri úrazoch, pacienti počas a po operačných zákrokoch, onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch či pacienti s chronickými ochoreniami alebo inými zdravotnými komplikáciami. Najmä v lete bývajú zásoby krvi často nedostatočné.
V roku 2024 v nemocnici zrealizovali modernizáciu priestorov darcovského centra s cieľom zvýšiť štandard poskytovaných služieb a vytvoriť dôstojné a komfortné zázemie pre darcov krvi. Pracovisko má odvtedy svetlé priestory s novým zariadením i nábytkom. Komplexná rekonštrukcia zahŕňala aj výmenu podláh, okien či dverí. Priestory sú vybavené pohodlnými odberovými kreslami aj vyvolávacím systémom pre darcov. Moderné prostredie dopĺňa kvalitné medicínske vybavenie a v miestnostiach nainštalovali aj klimatizáciu.
Darovanú krv najčastejšie potrebujú pacienti, u ktorých dôjde k náhlym a veľkým stratám krvi, napríklad po autonehode alebo pri úrazoch, pacienti počas a po operačných zákrokoch, onkologickí a dialyzovaní pacienti, ženy po náročných pôrodoch či pacienti s chronickými ochoreniami alebo inými zdravotnými komplikáciami. Najmä v lete bývajú zásoby krvi často nedostatočné.
V roku 2024 v nemocnici zrealizovali modernizáciu priestorov darcovského centra s cieľom zvýšiť štandard poskytovaných služieb a vytvoriť dôstojné a komfortné zázemie pre darcov krvi. Pracovisko má odvtedy svetlé priestory s novým zariadením i nábytkom. Komplexná rekonštrukcia zahŕňala aj výmenu podláh, okien či dverí. Priestory sú vybavené pohodlnými odberovými kreslami aj vyvolávacím systémom pre darcov. Moderné prostredie dopĺňa kvalitné medicínske vybavenie a v miestnostiach nainštalovali aj klimatizáciu.