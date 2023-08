Počet detí z Ukrajiny prevyšuje voľné kapacity v školách v Petržalke

Bratislava 14. augusta (TASR) - Počet detí z Ukrajiny prevyšuje voľné kapacity v školách v bratislavskej Petržalke. Pre TASR to uviedli z mestskej časti s tým, že ak bude od školského roka 2024/2025 povinná školská dochádzka pre deti so statusom cudzinca s dočasným útočiskom, bude to ešte väčší problém. Očakáva preto návrhy opatrení od ministerstva školstva.



V tom istom období sa má totižto podľa samosprávy začať uplatňovať aj právny nárok na miesto v materských školách pre všetky štvorročné deti a neskôr od školského roku 2025/2026 pre všetky trojročné deti.



"Dlhodobým riešením nie je podľa nás rozširovanie kapacít, lebo už teraz vieme s istotou povedať, že pôrodnosť v Petržalke bude podľa štatistík najbližších 20 rokov klesať a plné triedy v materských a základných školách sa stanú postupne prázdnejšími až prázdnymi," zdôraznila hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Ako priblížila, masívne rozširovanie kapacít v Petržalke počas posledných rokov zahŕňajúce zvýšenie miest o 580 detí a otvorenie troch nových materských škôl v rokoch 2018 až 2022 nezodpovedá aktuálnemu vývoju. Najviac detí za posledných desať rokov sa v Petržalke narodilo v roku 2017 a odvtedy ich počet podľa štatistík postupne klesá.



Aj napriek aktuálnym snahám o rozšírenie kapacít, v priebehu piatich rokov sa existujúce triedy podľa nej začnú vyprázdňovať a uzatvárať. Podotkla, že časová náročnosť na vybudovanie nových škôl je tiež často ovplyvnená dlhotrvajúcimi povoleniami v stavebnej legislatíve a podmienkami verejného obstarávania. "S efektívnymi riešeniami by malo v prvom rade prísť ministerstvo školstva, ktoré predložilo túto úpravu legislatívy," dodala Halašková.



V bratislavskom Ružinove sa zvyšuje počet odídencov z Ukrajiny aj detí s trvalým bydliskom, ktoré školy musia riešiť prioritne. Ako TASR informovala Adela Vavrušová z komunikačného oddelenia mestskej časti, snažia sa zvyšovať kapacity škôl a rozširovať alebo dostavovať priestory. Problémom však zostáva personálne obsadenie vrátane pedagógov a zamestnancov zabezpečujúcich stravovanie a upratovanie.



Samosprávy na Slovensku dlhodobo trápi problém zaraďovania ukrajinských detí do výchovno-vzdelávacieho procesu. Zástupcovia miest a obcí upozorňujú, že efektívne, systematické riešenie dodnes nemajú. Ministerstvo školstva pre TASR deklarovalo, že situáciu spoločne so samosprávami rieši. Avizuje okrem iného aj prípravu legislatívnej úpravy, ktorá by stanovila podmienky, za ktorých bude školská dochádzka od školského roka 2024/2025 povinná aj pre deti so statusom cudzinca s dočasným útočiskom.