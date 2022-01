Počet dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji medziročne opäť stúpol

Bratislava 29. januára (TASR) - Napriek pretrvávajúcej pandémii ochorenia COVID-19 počet dobrovoľníkov v Bratislavskom kraji opäť medziročne stúpol. Zapojilo sa najmä viac mladých ľudí prostredníctvom projektu Dobrovoľníctvo na školách. TASR o tom informovali z Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC).



Najväčší záujem o dobrovoľnícku pomoc zaznamenalo BDC na začiatku pandémie, keď sa ľudia zapájali do aktivít spojených so šitím a rozvozom ochranných rúšok, ako aj potravinových zbierok pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva.



"Od roku 2020 vnímame aj pozitívny trend vývoja komunitného dobrovoľníctva, teda zapájanie ľudí do aktivít v rámci svojej mestskej časti alebo blízkeho okolia," priblížila PR manažérka BDC Michaela Bagalová. Minulý rok sa podľa nej do dobrovoľníctva zapojilo v Bratislavskom kraji 1738 ľudí, čo je takmer o 250 viac ako rok predtým.



V čase online výučby, začiatkom minulého roka, vzrástol aj záujem o doučovanie detí v krízových centrách a nízkoprahovej sociálnej službe (NSS). Do projektu sa zapojilo 50 dobrovoľníkov, o desať viac ako minulý rok. Najväčší záujem o dobrovoľnícke aktivity prejavili podľa BDC základné a stredné školy, ktoré zapájajú študentov do dobrovoľníctva.



V roku 2021 dobrovoľne pomáhalo neziskovým organizáciám 407 žiakov z 22 škôl, zatiaľ čo rok predtým to bola polovica žiakov z 12 škôl. Naopak, najväčší medziročný prepad zapojených dobrovoľníkov pre pandémiu a obmedzenú možnosť cestovať eviduje BDC v projekte Európske zbory solidarity. "Z 51 zahraničných dobrovoľníkov v roku 2020 klesol počet mladých ľudí zapojených do projektu o viac ako polovicu na 21," spresnila Bagalová.