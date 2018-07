Počet dopravných nehôd na území Košického kraja vzrástol

Najväčší počet dopravných nehôd v rámci Košického kraja zaznamenali v okrese Košice- 322, v okrese Košice-okolie 111 a v okrese Michalovce 108. Vodiči motorových vozidiel zavinili 87 percent z nich.

Košice 20. júla (TASR) - Počet dopravných nehôd na území Košického kraja medziročne stúpol. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová, za prvý polrok tohto roka zaznamenali 844 dopravných nehôd. „Je to o 51 nehôd viac ako v porovnateľnom období vlani," uviedla Mésarová. Ako spresnila, v sledovanom období bolo 14 osôb usmrtených, ťažko zranených 96 a ľahko zranených 367 osôb.



„Najväčší počet dopravných nehôd v rámci Košického kraja sme zaznamenali v okrese Košice, a to v počte 322, v okrese Košice-okolie 111 a v okrese Michalovce 108. Z celkového počtu dopravných nehôd zavinili vodiči motorových vozidiel 87 percent," uviedla Mésarová s tým, že chodci mali v sledovanom období účasť na 90 dopravných nehodách a zavinili takmer polovicu z nich.



„Najviac nehôd sa stalo v júni. Čo sa týka časového rozloženia je to deň piatok a čas medzi 16.00 h až 20.00 h" spresnila.



Z dopravnej analýzy podľa slov Mésarovej tiež vyplýva, že najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd je porušenie povinností vodiča. Nasleduje nedovolená rýchlosť jazdy. „Alkohol u vinníka dopravnej nehody bol zaznamenaný pri 115 dopravných nehodách, pričom vodiči pod vplyvom alkoholu zavinili 96 nehôd, vodiči nemotorového vozidla zavinili 9 nehôd a 8 zavinili chodci," uviedla s tým, že len v 28. týždni zaznamenali 36 prípadov, kedy si vodiči sadli za volant pod vplyvom alkoholu.



Na území Košického kraja eviduje KR PZ v Košiciach jeden nehodový úsek z letného obdobia roka 2017, a to rýchlostný privádzač Teplárenská – most VSS v Košiciach v oboch smeroch (8 dopravných nehôd). Na rýchlostných cestách a cestách I. triedy medzinárodného významu ide o úsek R2 medzi Poľovom – Perešom (Červený rak) v Košiciach v oboch smeroch (7 nehôd) a cestu I/19 pred obcou Ďurďošík v smere na Bidovce v okrese Košice okolie (5 nehôd).



Mésarová ďalej informovala, že v rámci pokračujúcej realizácie stavby Modernizácia električkových tratí (MET) v meste Košice, dopravný inšpektorát eviduje mierny nárast výskytu problémových miest z hľadiska dopravných zápch. „Dopravná situácia v miestach stavieb je úmerná ich charakteru," uvádza.



Z dôvodu nepriaznivej situácie, zvýšeného počtu dopravných nehôd a ich následkov, polícia prijala opatrenia a zvýšila dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny. Zvýšenú pozornosť venuje miestam, kde došlo k vážnym dopravným nehodám s tragickými následkami a ťažkými zraneniami.



„Nielen počas leta, ale v priebehu celého roka polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby sa správali na cestách zodpovedne a chránili si to najcennejšie, svoj život a zdravie. Akákoľvek aktivita polície, v snahe ochrániť čo najviac ľudských životov, nie je účinná bez podpory samotných účastníkov cestnej premávky," pripomína Mésarová.