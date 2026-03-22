Počet hasičských výjazdov v Bratislavskom kraji vo februári klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zaujímavosťou je, že kým posádky z Malaciek zasahovali v minulom februári 32-krát, tento rok mali v rovnakom období len 11 výjazdov.

Bratislava 22. marca (TASR) - Počet výjazdov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislavskom kraji vo februári medziročne klesol. Kým minulý rok ich bolo 293, v tohtoročnom februári ich hasiči zaznamenali 281. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.

Najvýznamnejšie klesol počet výjazdov k požiarom (zo 140 na 98), no výrazne stúpol počet výjazdov k technickej pomoci (zo 70 na 108),“ uviedli hasiči.

Zaujímavosťou podľa nich je, že kým posádky z Malaciek zasahovali v minulom februári 32-krát, tento rok mali v rovnakom období len 11 výjazdov.
