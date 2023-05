Počet hospitalizovaných detí so žltačkou v DFN Košice klesol na nulu

Košice 3. mája (TASR) - Počet pacientov s hepatitídou typu A v košickej Detskej fakultnej nemocnici (DFN) klesol na nulu. Informovala o tom v stredu nemocnica s tým, že neposkytovala iba liečbu hospitalizovaným deťom, ale aktívne sa podieľala aj na prevencii a imunizácii obyvateľstva v teréne, konkrétne v Moldave nad Bodvou a okolitých obciach. Pri hromadných očkovaniach sa podarilo zaočkovať viac ako 800 detí.



Prvú vlnu epidémie hepatitídy A zaznamenali v decembri minulého roka, keď sa toto ochorenie v dôsledku nízkeho hygienického štandardu masívnejšie rozšírilo na košickom Luníku IX. "V súvislosti s ňou bolo v Detskej fakultnej nemocnici Košice hospitalizovaných iba niekoľko detí, no následne sa objavilo vo februári nové ohnisko hepatitídy A v Moldave nad Bodvou v dôsledku kontaminácie jediného zdroja pitnej vody znečisteného fekáliami. V tomto prípade sa žltačka nešírila pomaly fekálnou-orálnou cestou, teda špinavými rukami z človeka na človeka, ale spoločným zdrojom pitnej vody, ktorý bol znečistený fekáliami s prítomným vírusom hepatitídy A," uviedol riaditeľ DFN Andrej Koman.



Žltačka sa preto podľa neho rozšírila veľmi rýchlo a v období jarných prázdnin došlo k preťaženiu detského infekčného oddelenia. "Keďže jeho kapacita 30 lôžok bola prekročená a reálne hrozila nutnosť reprofilizácie iných lôžok nášho zdravotníckeho zariadenia na infekčné lôžka, apelovali sme na urgentné riešenie situácie cestou hlavného hygienika, štátnych tajomníkov Ministerstva zdravotníctva SR a ďalších zainteresovaných," konštatoval riaditeľ. V nemocnici hospitalizovali v uplynulých týždňoch takmer 200 malých pacientov s hepatitídou.



Očkovací tím DFN tvorilo päť pediatrických sestier na čele s námestníčkou pre ošetrovateľstvo Miriam Mati. "Naším cieľom bola prevencia a imunizácia obyvateľstva v teréne v spolupráci s miestnymi pediatričkami a príspevkovou organizáciou Zdravé regióny, pričom sa v krátkom čase v rámci troch hromadných očkovaní v Moldave nad Bodvou a ďalšieho v obci Jasov podarilo zaočkovať celkovo vyše 800 detí. S podporou štátnej správy, samosprávy a komunitných pracovníkov sa teda situáciu podarilo dostať pomerne rýchlo pod kontrolu, čo nás veľmi teší, pretože nemocnica nebola nútená reprofilizovať lôžka a obmedzovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre iných pacientov," uviedla Mati.



Aktuálne je podľa nej cieľom kompletne preočkovať okrem Moldavy nad Bodvou aj satelitné obce Jasov, Medzev, Veľkú Idu a Drienovec. Uviedla, že pomoc nemocnice sa ukázala ako veľmi účinná so zreteľným dosahom na zníženie počtu hospitalizovaných detí. Aby sa predišlo domino efektu pri rozhorení nových ohnísk nákazy, DFN je pripravená so svojím tímom sestier poskytnúť pomoc s očkovaním.