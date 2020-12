Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 v UNLP Košice opäť stúpa

Košice 3. decembra (TASR) – Situácia okolo pandémie nového koronavírusu sa v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice tento týždeň opäť zhoršila, počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 stúpa. „Je možné predpokladať, že so zvýšeným pohybom ľudí pred Vianocami stúpne aj počet pozitívnych pacientov na našej klinike infektológie,“ uviedla pre TASR Ladislava Šustová z komunikačného oddelenia nemocnice.



Kým sa približne pred dvomi týždňami situácia zlepšovala a oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny bolo takmer bez nového príjmu, v tomto týždni sa situácia zmenila. „Kopíruje to situáciu so zákazom vychádzania a následným zvýšením mobility. S odstupom niekoľkých dní po uvoľnení obmedzení nám totiž začali pribúdať aj noví pacienti nakazení koronavírusom SARS-CoV-2,“ uviedla s tým, že v UNLP Košice je aktuálne hospitalizovaných spolu 76 pacientov s ochorením COVID-19. Z nich je sedem pacientov napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Nemocnica má pre infikovaných pacientov vrátane tých reprofilizovaných vyčlenených 177 lôžok. Obsadenosť v súčasnosti predstavuje 43 percent.



Čo sa týka personálu, momentálne evidujú 107 zdravotníkov nakazených novým koronavírusom z celkového počtu okolo 3500 zamestnancov. „Situácia je zatiaľ taká, že nie sme odkázaní na to, aby pozitívni zamestnanci ošetrovali pacientov. Môžeme ich držať v domácej karanténe,“ dodal výkonný riaditeľ UNLP pre vedu, výskum a vzdelávanie Peter Kizek. Aktuálne sa na klinike infektológie lieči jeden zdravotník UNLP.



Nákaza novým koronavírusom sa doposiaľ objavila približne na 70 percentách oddelení a kliník UNLP. Podľa Šustovej na žiadnom medicínskom pracovisku nebol počet infikovaných zdravotníkov alarmujúci. Pre nakazený personál zatiaľ neuzatvorili žiadne oddelenie či kliniku. Na svoje pracoviská sa doposiaľ vrátilo 50 vyliečených zdravotníkov. „Poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti v našej nemocnici je zabezpečené na 100 percent. Pomáhajú rezidenti, medici pracujúci na dohodu a v službách pri pacientoch s COVID-19 sa striedajú aj niektorí lekári a sestry z pracoviska na Triede SNP,“ dodala.