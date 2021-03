Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 v UNLP opäť mierne stúpol

Košice 2. marca (TASR) – Počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice opäť mierne stúpol, a to na 307. Ich priemerný vek je 60 rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.



Obsadenosť lôžok pre infikovaných pacientov dosahuje 88 percent. Takmer 50 pacientov je v kritickom stave a 22 potrebuje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Ostatní sú napojení na neinvazívnu pľúcnu ventiláciu. Počas víkendu v UNLP prijali 75 pacientov a zaznamenali 14 úmrtí. „Žiaľ, čísla nám opäť mierne stúpli, minulý týždeň sme sa pohybovali pod hranicou 300 pacientov. Medzi pacientmi je už značná časť mladších vekových skupín, prevažujú predovšetkým päťdesiatnici. Ľudia do 50 rokov (vrátane) tvoria štvrtinu našich pacientov,“ povedal riaditeľ UNLP Vladimír Grešš s tým, že 30 pacientov je vo veku do 40 rokov. Podľa neho nie je zriedkavé, že sa na umelú pľúcnu ventiláciu dostanú aj pacienti vo veku 20 či 30 rokov.



Za uplynulý polrok bolo v UNLP hospitalizovaných 3078 pacientov s ochorením COVID-19, z toho 2262 prijali od vlaňajšieho decembra do konca februára. Kým v decembri 2020 mali na lôžkach 467 pacientov, vo februári tohto roka ich bolo 896. „Do domácej liečby sme za rovnaké obdobie prepustili 1160 pacientov. Počas uplynulých dvoch mesiacov sme spolupracovali aj s nemocnicami z celého východného Slovenska. V rámci presunov z dôvodu stabilizácie počtu našich lôžok sme presunuli celkovo 285 pacientov do iných zdravotníckych zariadení,“ doplnil výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Martin Paulo.



Nemocnica pripomína, že rastie aj úmrtnosť. Za uplynulé tri mesiace zaznamenali celkovo 523 úmrtí na ochorenie COVID-19. „Zhruba rovnakú úmrtnosť zaznamenáva UNLP Košice počas ,necovidového' obdobia za celý rok,“ dodala Krišková.