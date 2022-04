Počet hospitalizovaných pacientov s COVID-19 v UNLP Košice klesá

Košice 2. apríla (TASR) - Situácia s počtom pacientov s ochorením COVID-19 sa v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice veľmi pomaly zlepšuje. Pre TASR to povedala jej hovorkyňa Monika Krišková s tým, že postupne klesajú počty hospitalizovaných pacientov. Nemocnica sa postupne vracia do bežného režimu.



„Uplynulé dni sú covidové lôžka obsadené od 45 do 50 percent, na umelú pľúcnu ventiláciu sú napojení štyria až šiesti pacienti,“ spresnila.



Ako pripomenula, na Triede SNP už pred časom obnovili prevádzku v plnom režime vrátane plánovaných operácií. Väčšina medicínskych pracovísk na Rastislavovej ulici naďalej slúži pacientom infikovaným novým koronavírusom. Do štandardného režimu sa vrátili klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, oddelenie plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie a očné oddelenie. „Od piatka (1. 4.) je na II. chirurgickej klinike, gynekologicko-pôrodníckom oddelení a urologickom oddelení na Rastislavovej ulici povolená prevádzka už aj pre ,noncovidových' pacientov,“ uviedla.