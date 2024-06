Počet ľudí bez domova sa v Nitre mierne znížil

Nitra 3. júna (TASR) - Počet ľudí bez domova v Nitre sa mierne znížil. Podľa radnice ich na území mesta žije v súčasnosti približne 259. Ešte v roku 2021 odhadoval magistrát ich počet na viac ako 300. "Časť z nich sa postupne podarilo dostať do pobytového zariadenia," uviedol mestský úrad.



Podľa radnice je v Nitre práca s ľuďmi bez domova viacvrstvová. "Okrem terénnej sociálnej práce máme zriadenú nocľaháreň s 18 lôžkami, útulok pre ľudí bez domova s 50 miestami a útulok pre jednotlivcov s deťmi v krízovej situácii s 35 miestami. Okrem toho funguje aj sociálna výdajňa potravín pre nízkopríjmové skupiny," pripomenul magistrát po stretnutí predstaviteľov mesta so zástupcami mestskej polície a Diecéznej charity Nitra.



Nadstavbou práce s ľuďmi bez domova je podľa mesta aj projekt Hlinený dukát, predaj časopisu Nota Bene, podpora projektov Housing-First a Housing-Led či potravinová pomoc od obchodných reťazcov. "Na najproblematickejšie lokality sú vysielané aj hliadky mestskej polície. Zakročiť môžu v prípade požívania alkoholu na verejnosti, vandalizmu, vzbudzovania pohoršenia či hlučného nebezpečného správania," pripomenula radnica.



Podľa účastníkov stretnutia v súčasnosti v Nitre chýbajú nízkoprahové zariadenia, kde by ľudia bez domova mohli tráviť čas. "Príkladom sú inovatívne miestnosti na kontrolované pitie alkoholu, bežné v susedných Čechách. Plánujeme tiež predložiť informatívnu správu do mestského zastupiteľstva a žiadať o projektovú dokumentáciu na výstavbu zariadenia opatrovateľskej služby pre dlhodobo chorých nízkopríjmových obyvateľov," doplnili.