Počet ľudí bez domova sa v Rimavskej Sobote od roku 2011 zvýšil

Rimavská Sobota 28. júna (TASR) – Počet ľudí bez domova sa na území mesta Rimavská Sobota zvýšil od roku 2011 do roku 2020 z 32 na 80. Vyplýva to z informatívnej správy o plnení komunitného plánu sociálnych služieb v meste predloženej na posledné zasadnutie mestského zastupiteľstva.



„Na základe evidencie sociálnych pracovníkov z roku 2011 sa na území mesta Rimavská Sobota zdržiavalo 32 bezdomovcov. K decembru 2020 sa v Rimavskej Sobote zdržiavalo približne 80 občanov bez prístrešia,“ uvádza v správe samospráva.



Mesto ľuďom bez domova poskytuje ubytovanie a stravu v priestoroch nocľahárne, sociálna služba je v nočných hodinách poskytovaná šesť mesiacov v roku počas zimného obdobia, spravidla od polovice októbra do apríla. Priestory nocľahárne na Hviezdoslavovej ulici disponujú kapacitou pre ubytovanie štyroch žien a 13 mužov.



Ako pre TASR priblížila Marcela Rošková z odboru sociálnych vecí rimavskosobotského mestského úradu, počet ľudí bez domova na území mesta sa podľa jej názoru zvýšil práve v dôsledku otvorenia nocľahárne v roku 2010. Ako dodala, významná časť bezdomovcov prichádza do Rimavskej Soboty počas zimného obdobia z väčších miest vrátane Bratislavy.



Podľa informatívnej správy využilo služby nocľahárne v roku 2020 v priemere päť klientov za noc. Celkovo išlo o 25 ľudí bez domova, z toho sedem žien a 18 mužov. Počas prvej a druhej vlny pandémie nového koronavírusu bola nocľaháreň otvorená nepretržite, tento rok ju v dôsledku zákazu vychádzania zatvorili až na začiatku júna.



„Služby nocľahárne využilo počas pandémie viac ľudí ako počas bežnej zimy, mali sme aj osem ľudí v karanténe,“ uviedla Rošková. Ako dodala, kapacity nocľahárne mestu napriek zvýšeniu počtu ľudí bez domova v uplynulých rokoch postačujú, záujem o sociálnu službu totiž prejavuje iba časť z nich.