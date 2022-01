Počet ľudí s ochorením COVID-19 vo zvolenskej nemocnici je stabilný

Zvolen 24. januára (TASR) - Zvolenská nemocnica aj naďalej zaznamenáva zlepšenie pandemickej situácie a počet pacientov s ochorením COVID-19 je už druhý týždeň stabilný. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„V pondelok poskytujeme zdravotnú starostlivosť 33 pacientom s potvrdeným alebo pravdepodobným ochorením COVID-19. Z nich 16 je na štandardných kyslíkových lôžkach, deviati sú umiestnení na pracovisku v Krupine, šiesti ležia na jednotke intenzívnej starostlivosti. Máme aj štyroch pacientov s podozrením na toto ochorenie,“ uviedla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Ako dodala, momentálne nie je v tomto zdravotníckom zariadení žiadny pacient, ktorý by si vyžadoval napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Pre nový koronavírus chýbajú v nemocnici ôsmi zamestnanci, dvaja majú podozrenie na ochorenie COVID-19 a jeden je práceneschopný. Zlepšenie pandemickej situácie však nemocnica považuje podľa hovorkyne za prechodné. Rieši sa totiž aj organizácia, technické záležitosti a služby počas náporu pacientov v súvislosti s variantom omikron.



Vo vakcinačnom centre vo Zvolene začali v polovici januára očkovať deti proti ochoreniu COVID-19. Týka sa to záujemcov vo veku od päť do 11 rokov. Vopred však musia byť registrovaní na portáli www.korona.gov.sk a musia prísť v sprievode svojho zákonného zástupcu. „Dávka vakcíny proti novému koronavírusu, ktorú podávajú deťom, je nižšia ako pre dospelých,“ ukončila Pavliková.