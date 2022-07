Počet mestských poslancov v Dubnici nad Váhom zostane nezmenený

Dubnica nad Váhom 23. júla (TASR) – Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom bude mať vo volebnom období 2022 - 2026 rovnaký počet poslancov ako doposiaľ, a to 17. Nezmenený ostáva aj počet volebných obvodov, bude ich osem. Informovala o tom hovorkyňa Dubnice nad Váhom Veronika Valuchová.



Ako dodala, mesto bude mať šesť viacmandátových a dva jednomandátové volebné obvody (sídlisko Za traťou a mestská časť Prejta, pozn. TASR). Rozsah výkonu funkcie primátora na funkčné obdobie 2022 – 2026 bude na plný pracovný úväzok.



"V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa mestské zastupiteľstvo zhodlo, že na účely politickej reklamy nebude možné využívať mestský rozhlas ani mesačník Dubnické noviny," uviedla Valuchová.



Kandidátom budú podľa hovorkyne k dispozícii vývesné plochy v mestskej časti Prejta a informačné tabule pri obchodnom dome, na autobusovej zastávke strednej priemyselnej školy a pri poliklinike. Tiež tri smart obrazovky v podchode v centre mesta.