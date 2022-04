Počet migrujúcich žiab v Nízkych Tatrách oproti vlaňajšku klesol

Kráľova Lehota 25. apríla (TASR) – Pri jarnej migrácii žiab zaznamenali pracovníci Správy Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) nepriaznivú situáciu. Počet migrujúcich obojživelníkov v porovnaní s vlaňajškom klesol na Starých Horách aj v lokalite Čierny Váh – Úžavy.



"Tento rok sme na Starých Horách preniesli len desať kusov. Pre porovnanie, vlani to bolo 83 kusov. Určitý počet obojživelníkov prekoná cestu aj priepustom pod cestou, celkovo ide o veľmi nízke počty a všetko nasvedčuje tomu, že o táto 'žabacia lokalita' zanikne," skonštatovali pracovníci správy národného parku na oficiálnej webovej stránke NAPANT-u.



Príčiny tohto stavu ešte analyzujú. Jednou z predpokladaných príčin bola nízka hladina vody v mokradi. Tú zvyšovali dopúšťaním z blízkeho potoka. Ďalšia zo skúmaných možností zániku lokality je zatienenie mokrade okolitým porastom a tiež predačný tlak, najmä migrujúcich kačíc a iných vodných vtákov.



Na liptovskej strane Nízkych Tatier sú dve lokality, kde každoročne stavajú zábrany a prenášajú obojživelníky na miesta párenia. "V lokalite Čierny Váh – Úžavy sa opäť potvrdil klesajúci trend. Tento rok sme preniesli historicky najnižší počet jedincov skokana hnedého, a to 105 jedincov. Pre porovnanie, v roku 2015 to bolo 8545 jedincov. Na druhej strane, viacero jedincov využilo existujúci priepust v telese cesty," uviedli zamestnanci NAPANT-u.



Oteplenie pred Veľkou nocou spustilo migráciu aj v druhej lokalite na Liptove, v Jasnej na Bielej púti, kde nainštalovali 280 metrov zábran. Ako dodali ochranári, špecifikom lokality je nielen intenzívna premávka na ceste, ale tiež odpad rozhádzaný popri ceste a autá odstavené mimo parkovacích plôch. "Migračný ťah v tejto lokalite aktuálne prebieha a nám ostáva len dúfať, že žabkám na tejto lokalite sa bude dariť lepšie než na tých predchádzajúcich," podotkli pracovníci správy národného parku.