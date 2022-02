Počet nakazených v Trnavskom kraji vzrástol o 120 percent

Trnava 2. februára (TASR) - V Trnavskom kraji bolo zaevidovaných v štvrtom kalendárnom týždni do 30. januára prostredníctvom antigénových a PCR testov spolu 12.412 prípadov ochorenia COVID-19. Podľa vedúcej odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trnave Dagmar Kollárovej je to v porovnaní s predchádzajúcim týždňom výrazný vzostup, a to o 120 percent.



Nárast potvrdil aj monitoring odpadových vôd z čistiarne Zeleneč pri Trnave, kde zaznamenali zvýšenú koncentráciu vírusu SARS-CoV-2. „Najvyššia sedemdňová vážená incidencia je v okrese Dunajská Streda (2439 chorých na 100.000 obyvateľov) a v okrese Skalica (1794/100 000). Vo všetkých okresoch Trnavského kraja zaznamenávame viac ako dvojnásobný nárast, najvyšší je evidovaný v okresoch Piešťany a Trnava,“ uviedla Kollárová.



Vo vekovej skupine osôb nad 65 rokov bolo zaevidovaných za posledných sedem dní 377 prípadov ochorení, čo predstavuje nárast o 115 percent. Prijatých na hospitalizáciu do Fakultnej nemocnice Trnava bolo 19 pacientov, čo je viac o 36 percent. V súvislosti s COVID-19 zomreli traja pacienti. „Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť v kraji bola počas januára vo vekovej skupine 10- až 14-ročných, 15- až 19-ročných a 5- až 9-ročných osôb,“ doplnila.



V regióne Trnavy, v okresoch Trnava, Piešťany, Hlohovec, bolo zaevidovaných 3815 prípadov ochorení, čo je nárast o 143 percent. Najčastejším miestom nákazy boli domácnosti a školské zariadenia. Importovaných bolo 11 prípadov ochorenia z Rakúska, Holandska, Nemecka, Bulharska, Česka, Kirgizska, Srbska, Saudskej Arábie a USA. V karanténe je spolu 57 tried v materských školách (MŠ), šesť MŠ je zatvorených. Tiež 227 tried v základných školách (ZŠ), dve ZŠ sú zatvorené a v karanténe je aj 155 tried na stredných školách.