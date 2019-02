Počet návštevníkov Gelnice sa každoročne zvyšuje

Keďže Gelnica bola v minulosti dosť významným stredisko baníctva, chceme túto históriu priblížiť, pripomenul vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času Mestského úradu Gelnica Milo Janáč.

Gelnica 9. februára (TASR) – Gelnica je z roka na rok atraktívnejšia. Pre TASR to povedal vedúci oddelenia kultúry, športu a voľného času Mestského úradu Gelnica Milo Janáč s tým, že kým v roku 2014 zaznamenali v meste 555 prenocovaní, vlani ich bolo 2227.



"Je samozrejmé, že na počtoch prenocovaní sa nepodieľajú len turisti, ale aj robotníci, ktorí prídu do Gelnice za prácou. Niekedy ich však môžeme rátať medzi turistov, keďže často navštívia aj naše Banícke múzeum a štôlňu Jozef, ktorá je vysunutou expozíciou," vysvetlil. Každoročný nárast návštevnosti eviduje i múzeum, čo súvisí práve so štôlňou. Je atraktívna, lebo ľudia si môžu pozrieť, ako to v podzemí reálne vyzeralo," dodal s tým, že zvyšovaním počtu návštevníkov sa zvyšujú aj tržby.



V minulom roku do rozrastajúceho sa banského skanzenu, ktorého základ tvorí spomínaná dedičná štôlňa, pribudol aj historický banský stroj na drvenie rudy – pochwert. V oblasti Turzova by mala pribudnúť aj banská klopačka, či ďalšie banské stroje. "Keďže Gelnica bola v minulosti dosť významným stredisko baníctva, chceme túto históriu priblížiť", pripomenul.



Podľa jeho slov sú v Gelnici ubytovacie zariadenia, ktoré majú kapacitu spolu približne 50 lôžok. Keď sem prichádzajú väčšie zájazdy, turisti musia byť ubytovaní aj mimo mesta. Ako hovorí, stáva sa tak najmä v prípade podujatí, akým je napríklad Gelnický jarmok. "Myslím, že aj ten trh to nejakým spôsobom vyrieši. Ak bude mesto čoraz atraktívnejšie a budú sem ľudia prichádzať, aj ten počet ubytovacích zariadení by mohol narásť," povedal Janáč. Podľa neho by sa to týkalo aj ďalších služieb, napríklad v oblasti gastronómie.



Vlani k rozvoju cestovného ruchu v Gelnici prispeli i vyhliadkové veže. "Jedna sa nachádza pri vstupe do mesta smerom od Jakloviec v časti zvanej Bognár a druhá na opačnom konci mesta. Sú navštevované," uzavrel s tým, že o tom svedčia aj knihy návštev.