Počet návštevníkov hradu a skanzenu v Starej Ľubovni mierne klesol

Stará Ľubovňa 14. septembra (TASR) - Letnú turistickú sezónu hodnotia na hrade Ľubovňa pozitívne, a to aj napriek tomu, že Ľubovnianske múzeum zaznamenalo niekoľkopercentný pokles návštevnosti oproti minulému roku. Ako uviedla pre TASR Petra Lišková z marketingového oddelenia múzea, počas júla a augusta si cestu na hrad a do skanzenu našlo viac ako 107.000 ľudí, vlani ich pritom počas letných mesiacov bolo viac ako 125.000.



"Od začiatku roka sme u nás privítali už 165.000 návštevníkov, mierny pokles je u slovenskej klientely, ktorá je najpočetnejšia u nás. Vnímame však, že sa k nám vracajú Poliaci, tých prišlo tento rok už 28.000, pričom minulý rok ich dohromady za 12 mesiacov bolo len 8000," konkretizovala čísla Lišková.



Riaditeľ Ľubovnianskeho múzea Dalibor Mikulík pokles návštevnosti zdôvodnil najmä zdražovaním, infláciou, ale tiež tým, že mnoho Slovákov volilo v lete dovolenku v zahraničí.



Podľa Liškovej sa pod zníženú návštevnosť mohlo podpísať aj parkovné na hradnom kopci, ktoré sa oproti minulému roku zdvojnásobilo. Prevádzkuje ho mestská príspevková organizácia Marmon. "Teraz sa platí štyri eurá za auto, čo je vlastne viac, ako vstupné do skanzenu. Určite to viacerých turistov odradilo, máme od nich aj spätnú väzbu, že parkovné bolo neprimerane vysoké," skonštatovala.



Hrad a skanzen budú otvorené aj počas jesenných mesiacov, v súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami energií však zatiaľ nie je jasné, či bude prevádzka každý deň. "Vôbec nevieme, s akými cenami budeme narábať od nového roka, ale pripravení musíme byť. Náš zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj aktuálne súťaží nové dodávky elektrickej energie," objasnil Mikulík a nevylúčil, že v rámci šetrenia budú niektorí zamestnanci pracovať z domu. Múzeum sa aktuálne stará dohromady o 43 objektov.



"Až do 18. septembra u nás prebieha Týždeň múzeí v prírode, pripravili sme bohatý program orientovaný na hlasy a zvuky starého sveta. Na sviatok 15. septembra chystáme slávnostnú liturgiu a kultúrny program orientovaný na ženu a jej postavenie na vidieku na prelome 19. a 20. storočia," priblížila program Lišková.



Turistickú sezónu na hrade ukončia 2. októbra Hubertovské slávnosti, ktoré sú súčasťou Ľubovnianskeho jarmoku. Koniec roka bude v znamení 610. výročia od začiatku a 250. výročia od ukončenia tzv. Spišského zálohu (1412 – 2022). "Zároveň sa budú dokončovať významné projekty, jedným z nich sú Etnografické zápisníky Jána Lazoríka IV. – životné osudy v rozprávaniach zo zbierok Ľubovnianskeho múzea," uzatvára Lišková.