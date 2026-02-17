< sekcia Regióny
Počet návštevníkov na Liptove medziročne vzrástol o 13,5 percenta
Celkovo bolo v roku 2025 na Liptove evidovaných viac ako 2.452. 000 oficiálnych prenocovaní.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. februára (TASR) - Počet návštevníkov v regióne Liptov medziročne vzrástol o 13,5 percenta a počet prenocovaní o 13,1 percenta. Celkovo bolo v roku 2025 na Liptove evidovaných viac ako 2.452.000 oficiálnych prenocovaní. Ako TASR informovala Katarína Šarafínová z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov, počet prenocovaní za minulý rok predstavuje najlepší výsledok v histórii.
Rastúci dopyt o región sa prejavil aj v rozširovaní ubytovacích kapacít - medziročne pribudli lôžka najmä v hlavných centrách cestovného ruchu. „Záujem o dovolenky na Liptove neustále rastie. Najväčší záujem je tradične o ubytovanie v lokalite Demänovská dolina a v okolí vodných parkov v Bešeňovej a Liptovskom Mikuláši. Práve tieto miesta dlhodobo patria medzi najvyhľadávanejšie, najmä počas hlavnej letnej a zimnej sezóny,“ uviedol predseda predstavenstva OOCR Región Liptov Ján Blcháč.
Najviac návštevníkov na Liptove je najmä počas letnej a zimnej sezóny. „Obzvlášť silný bol pre nás napríklad záver minulého roka. V mesiaci december sme na Liptove zaznamenali medziročný nárast návštevníkov až o 22 percent a počet prenocovaní stúpol dokonca o fantastických 25 percent. Môže to byť dobrým prísľubom, že aktuálna zimná sezóna bude opäť prepisovať tabuľky,“ doplnila riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.
Slovenské Tatry získali minulý týždeň v rumunskej Bukurešti na podujatí Travel Pro Stars 2026 titul Adventure Star - Certificate of Excellence. „Rumunský trh nevníma Tatry len ako úzko vymedzené územie Vysokých Tatier, ale ako širší horský región. V ich chápaní ide o komplexnú destináciu zahŕňajúcu celé Tatry vrátane Liptova. Presne tak, ako sa na nových trhoch spolu s Vysokými Tatrami aj prezentujeme,“ spresnila riaditeľka.
Počet rumunských návštevníkov na Liptove medziročne narástol až o 17,43 percenta. „Sú to hlavne lyžiari, najviac náš región navštevujú v mesiacoch december, január a február,“ doplnila Bartková.
