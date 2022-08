Návštevnosť Prešovského kraja stúpla za prvý polrok štvornásobne

Prešov 28. augusta (TASR) - Návštevnosť Prešovského samosprávneho kraja (PSK) stúpla medziročne takmer štvornásobne. TASR o tom informoval František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska s tým, že do ubytovacích zariadení v PSK prišlo počas prvých šiestich mesiacov tohto roka 365.695 návštevníkov.



Cestovný ruch v PSK sa podľa neho pomaly spamätáva z pandémie, a aj keď návštevnosť severovýchodu Slovenska nie je rekordná, návrat turistov je zreteľný. V porovnaní s "nepandemickým" rokom 2019 je návštevnosť na úrovni 76 percent.



Do Prešovského kraja sa čiastočne vrátili aj zahraniční návštevníci. Oproti prvým šiestim mesiacom roka 2021 ich pribudlo takmer osemkrát viac. V porovnaní s rokom 2019 však ide o 44-percentný pokles. "Prešovský kraj zaznamenal v prvom polroku 2022 tiež trojnásobný nárast domácich návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorý sa vyšplhal na 292.272 osôb. V prvom polroku 2019 zavítalo do kraja 351.198 turistov. Podobné štatistiky vo všetkých ukazovateľoch sa týkajú aj počtu prenocovaní," spresnil Baláž.



Podľa výkonného riaditeľa KOCR Severovýchod Slovenska Martina Janoška štatistické údaje za prvý polrok tohto roka naznačujú predpoklad pre pomerne priaznivú letnú sezónu, ktorá je prvýkrát po troch rokoch bez obmedzení. "Na druhej strane je jasné, že návštevnosť Prešovského kraja nedosiahne také hodnoty ako v rekordnom roku 2019. Je veľmi pravdepodobné, že prílev návštevníkov by bol v prvom polroku ešte vyšší, nebyť vojnového konfliktu u našich východných susedov, ktorý vplýva aj na cestovný ruch," doplnil.



Návštevníci ubytovacích zariadení strávili v prvom polroku tohto roka v Prešovskom kraji v priemere 2,85 noci. Preferované boli zväčša víkendové predĺžené pobyty. Najväčší podiel na tržbách v cestovnom ruchu, a to 78 percent, mali domáci návštevníci. Počet ubytovacích zariadení stúpol z 906 na 927.



Podľa KOCR návštevnosť podnecujú aj rôzne kampane a produkty cestovného ruchu, ktoré sa zameriavajú na konkrétne obdobie či turistické ciele.