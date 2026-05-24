Počet nehôd v trenčianskom kraji medziročne klesol
Autor TASR
Trenčín 24. mája (TASR) - Za prvé štyri mesiace tohto roka sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) stalo 174 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich sedem ľudí, 71 dopravných nehôd si vyžiadalo zranenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Počet nehôd medziročne klesol o 13, počet obetí stúpol o dve. Ťažké zranenia utrpelo päť osôb (medziročný pokles o 15, ľahko sa zranilo 70 ľudí.
Najviac dopravných nehôd v TSK sa od začiatku roka do konca apríla stalo v okresoch Nové Mesto nad Váhom a Prievidza (po 39), najmenej v okresoch Partizánske a Púchov (po šesť).
V 30 prípadoch jazdili vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu (takmer 18 percent), ich počet medziročne stúpol o deväť. Najviac vodičov pod vplyvom alkoholu - deväť, odhalila polícia v okrese Nové Mesto nad Váhom. Žiadneho vodiča pod vplyvom alkoholu neeviduje polícia v Púchovskom okrese.
