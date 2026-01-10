< sekcia Regióny
Počet novorodencov v meste Komárno klesá
Počet narodených detí klesá už viac než desať rokov, v poslednom období sa tento proces ešte viac zrýchlil.
Autor TASR
Komárno 10. januára (TASR) - V Komárne a jeho okolí sa stále výraznejšie prejavuje negatívny demografický trend. Priemerný vek obyvateľstva sa zvyšuje, počet novorodencov klesá. V roku 2025 sa v meste narodilo len 141 detí, čo predstavuje 23-percentný pokles v porovnaní s predchádzajúcim rokom, informovala radnica.
Počet narodených detí klesá už viac než desať rokov, v poslednom období sa tento proces ešte viac zrýchlil. Za posledných sedem rokov sa v Komárne počet novorodencov znížil na polovicu. Nepriaznivý trend je typický nielen pre okresné mesto, ale aj pre celý región.
Údaje komárňanského matričného úradu zahŕňajú deti narodené v komárňanskej nemocnici, pričom drvivá väčšina z nich pochádza z okresu Komárno. Minulý rok sa v nej narodilo spolu 523 detí, čo tiež predstavuje výrazný pokles. Za posledných päť rokov sa počet narodených detí znižoval ročne v priemere takmer o sto novorodencov.
Medzi novorodencami v Komárne boli v minulom roku najčastejšími chlapčenskými menami Dominik, Dávid, Noel a Denis. U dievčat viedli rebríček mená Hanna, Nara, Emma a Sofia. Medzi zriedkavejšími menami sa u chlapcov objavili Toni, Ramiro, Manassé, Yazan, Daren, Konor, Zolta, Tufan a Arien, u dievčat Nara, Véda, Zina, Elis, Milta Letti, Ziana a Azalea.
