Počet obyvateľov obce Krompachy sa posledné roky nemení

Krompachy 7. februára (TASR) - Počet obyvateľov mesta Krompachy na južnom Spiši sa posledné roky veľmi nemení. Z údajov posledného celonárodného sčítania, ktoré sa uskutočnilo vlani, vyplýva, že v Krompachoch žije 8739 ľudí. Ďalšiemu rozvoju mesta však podľa primátorky Ivety Rušinovej bráni najmä problém s vodou.



Pred desiatimi rokmi, kedy bolo naposledy sčítanie obyvateľov, domov a bytov, malo mesto 8758 obyvateľov, takže ubudlo 19 ľudí. Za takmer desať rokov sa zvýšil aj priemerný vek na obyvateľa Krompách. Kým v roku 2011 bol 34 rokov, ku koncu roka 2020 už 36,22 roka.



"Máme v územnom pláne prípravu pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Vytvárame podmienky aj pre zamestnanosť, mesto samo postavilo priemyselný park aj s výrobnými halami. Snažíme sa budovať detské ihriská a investujeme do školstva. Čo sa dá, robíme, aby sme tých ľudí k nám prilákali," uviedla na margo obyvateľstva Rušinová.



V súvislosti s IBV má mesto vybrané dve lokality, kde by sa mohli stavať rodinné domy. Ide o bývalé farské lúky oproti nemocnici, kde chce mesto pripraviť aj inžinierske siete a ďalšia je smerom na stredisko Plejsy. Najväčší problém však má samospráva s vodou. "Potrebujeme vytvoriť druhé tlakové pásmo. Je na našom území vodojem, ktorý je vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, nevyužíva sa, Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť by ho chcela odkúpiť, musia však byť vysporiadané pozemky pod vodojemom. Tam sa to tri, štyri roky vôbec nehýbe a tým pádom sa nám blokuje aj ďalší rozvoj v meste. Pozemkov na výstavbu je dosť, ale voda je problém," skonštatovala Rušinová.