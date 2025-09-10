Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počet obetí dopravných nehôd Trenčianskom kraji medziročne klesol

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o osem, počet obetí je nižší o deväť.

Autor TASR
Trenčín 10. septembra (TASR) - Za prvých osem mesiacov tohto roka sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) stalo 434 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich sedem ľudí, 209 osôb utrpelo pri nehodách zranenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Počet dopravných nehôd klesol medziročne o osem, počet obetí je nižší o deväť. Ťažké zranenia utrpelo 28 osôb, ľahké 221 osôb. Najviac dopravných nehôd v TSK sa za prvých osem mesiacov stalo v okrese Prievidza (96), najmenej v Myjavskom okrese (22).

V 63 prípadoch (14,51 percenta) boli vinníci dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu. Najviac vinníkov dopravných nehôd pod vplyvom alkoholu bolo tento rok v okrese Prievidza (14), najmenej v okrese Bánovce nad Bebravou (dvaja).
