Počet obetí nehôd v Trenčianskom kraji klesol medziročne o osem

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk - Viktória Brincková

Najviac dopravných nehôd sa v TSK stalo v okrese Prievidza (81), najmenej v Myjavskom okrese (20).

Autor TASR
Trenčín 7. augusta (TASR) - Od začiatku roka do konca júla sa na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) stalo 379 dopravných nehôd. Zomrelo pri nich sedem ľudí, ich počet medziročne klesol o osem. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Najviac dopravných nehôd sa v TSK stalo v okrese Prievidza (81), najmenej v Myjavskom okrese (20). Pri dopravných nehodách v TSK utrpelo za prvých sedem mesiacov roka ťažké zranenia 23 osôb, čo je o päť menej ako v rovnakom období roku 2024. Ľahko sa zranilo 187 osôb.

V 55 prípadoch (14,51 percenta) boli vinníkmi dopravných nehôd osoby pod vplyvom alkoholu. Ich počet medziročne klesol o sedem. Najviac účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu spôsobilo dopravné nehody v TSK v okrese Prievidza (13), najmenej v okresoch Bánovce nad Bebravou a Púchov (po dvoch).
