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Počet obvodov mestského zastupiteľstva v Trenčíne sa nezmení
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka.
Autor TASR
Trenčín 24. júna (TASR) - Trenčianske mestské zastupiteľstvo bude mať aj po októbrových komunálnych voľbách štyri volebné obvody a 25 poslancov. Mestské zastupiteľstvo v stredu schválilo návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich.
Podľa návrhu, ktorý predložil trenčiansky primátor Richard Rybníček, mesto Trenčín malo k 5. júnu 53.704 obyvateľov. Počet poslancov v Trenčíne je stanovený v rozmedzí od 19 do 31.
Volebný obvod mestskej časti Stred (Stred, Dolné mesto, Dlhé hony, Noviny, Biskupice) bude zastupovať šesť poslancov. Po sedem poslancov budú mať volebné obvody mestskej časti Juh a Sever (Sihoť, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica). Päť poslancov bude mať v zastupiteľstve volebný obvod mestskej časti Západ (Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
Podľa návrhu, ktorý predložil trenčiansky primátor Richard Rybníček, mesto Trenčín malo k 5. júnu 53.704 obyvateľov. Počet poslancov v Trenčíne je stanovený v rozmedzí od 19 do 31.
Volebný obvod mestskej časti Stred (Stred, Dolné mesto, Dlhé hony, Noviny, Biskupice) bude zastupovať šesť poslancov. Po sedem poslancov budú mať volebné obvody mestskej časti Juh a Sever (Sihoť, Opatová, Pod Sokolice, Kubra, Kubrica). Päť poslancov bude mať v zastupiteľstve volebný obvod mestskej časti Západ (Zámostie, Zlatovce, Istebník, Orechové, Záblatie).
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Termín volieb vyhlásil v utorok (23. 6.) predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD).