Počet obyvateľov Banskej Bystrice za vlaňajší rok klesol
Prisťahovalo sa 928 ľudí a narodilo 444 detí.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. januára (TASR) - Mesto Banská Bystrica malo ku koncu minulého roka 72.505 obyvateľov, z toho prevažne ženy, ktorých evidovali 38.655. Oproti roku 2024 počet obyvateľov poklesol, vtedy ich v závere roka evidovali 73.036. Vyplýva to zo štatistiky počtu občanov v jednotlivých rokoch zverejnenej na webe mesta, aktualizovanej vo štvrtok.
Pod celkový úbytok obyvateľstva v počte 1903 ľudí, z toho viac žien, sa vlani podpísalo 1155 odsťahovaných a 748 zomrelých. Rok predtým bol úbytok vyšší, a to 1920 osôb. Prírastok za uplynulý rok predstavoval 1372 občanov, zhruba na polovicu muži aj ženy. Prisťahovalo sa 928 ľudí a narodilo 444 detí. V roku 2024 to bolo menej, celkovo pribudlo 1322 obyvateľov.
